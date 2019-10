Un Mavic Mini à venir chez DJI d'à peine 27 cm déplié

© DJI

DJI de nouveau sur le front des drones ?

Mini caractéristiques

Source : TechRadar

Son prix de lancement attendu est de 399 dollars, ce qui le rendrait moins onéreux que le Spark, à 499 dollars à son arrivée sur le marché en 2017.Il s'agit ici de rumeurs : c'est en effet un dépot de brevet auprès de la FCC , portant le nom de Mavic Mini, qui laisse penser que l'annonce d'un nouveau modèle est imminente. Ces rumeurs sont crédibles, les annonces de DJI ayant été peu nombreuses concernant les drones depuis les sorties des Mavic 2 Pro et Mavic 2 Zoom , en 2018. Depuis, DJI s'est davantage concentré sur les sorties de ses smartphones et accessoires, son Osmo Mobile 3 , un stabilisateur pour smartphone, ayant d'ailleurs été dévoilé en août.Ce nom du Mavic Mini est apparu en août, mentionné dans un dépôt de brevet chinois. Le sitea alors diffusé des photos de ce que doit être le futur Mavic Mini (photo ci-dessous).D'après le site, l'appareil devait peser 350 grammes et mesurer 27 centimètres en diagonale, une fois déplié. À titre de comparaison, le poids du Spark est de 300 grammes. Les rumeurs estiment aujourd'hui le poids du Mavic Mini plutôt à 245 grammes.Passer sous la barre des 250 grammes est essentiel pour que le drone rencontre son public. Et pour cause, si l'appareil dépasse ce poids, il devra être enregistré auprès de la Federal Aviation Administration (FAA) et une formation sera nécessaire pour l'utiliser, le rendant moins attractif pour le grand public. D'autant plus que la réglementation est la même dans d'autres pays : l'Union Européenne s'apprête, à partir de juin 2020, à rendre l'enregistrement et la formation obligatoires pour le pilotage d'un drone de plus de 250 grammes.L'autonomie de la batterie du Mavic Mini n'est pas connue : les rumeurs s'attendent à un minimum de 18 minutes de vol. Il devrait en outre recevoir, au minimum, un capteur de 12 mégapixels. Et le Mavic Mini devrait être capable de filmer en 4K, une résolution manquant chez son aîné. Le Mini étant repliable, il devrait aussi répondre d'un transport et d'un rangement plus faciles.Il ne nous manque donc plus qu'une date de sortie : le Mavic Mini pourrait être disponible avant la fin de l'année, probablement pour la période de Noël.