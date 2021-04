Amazon revendique 200 millions d'abonnés à Prime

Le grand manitou d'Amazon explique également que ce sont plus de 100 millions d'appareils compatibles avec Alexa (l'assistant vocal maison) qui sont désormais dans la nature. Côté clients, on apprend que ces derniers réalisent 28 % de leurs achats sur Amazon en trois minutes ou moins.

« En 1997, nous n'avions pas encore inventé Prime, Marketplace, Alexa ou AWS », explique Jeff Bezos. « Ce n'étaient même pas des idées à l'époque, et aucune n'était prédéterminée. Nous avons pris de grands risques avec chacune d'entre elles et avons mis de la sueur et de l'ingéniosité dans chacune d'entre elles ».