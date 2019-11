Découvrez en vidéo ce robot quadrupède capable de grimper une échelle

Tokyo Metropolitan University

Les robots quadrupèdes ont le vent en poupe. Après les nombreuses prouesses de SpotMini de Boston Dynamics , nous vous présentons un nouvel exploit dans le domaine avec ce robot présenté à l'IROS 2019 (conférence internationale sur les robots et les systèmes intelligents).La nature est une source d'inspiration sans limite pour la conception de robots, à l'image des chiens et des chats pour les quadrupèdes. Néanmoins, escalader une échelle à la verticale se révèle particulièrement difficile pour ces deux animaux, voire quasiment impossible pour les chiens. C'est la raison pour laquelle, pour pouvoir grimper à la verticale, ce robot a été muni de pinces lui permettant de s'agripper à l'échelle.Pesant 7 kg, il est également doté d'une unité de mesure inertielle, d'une caméra 3D placée sur son « visage » et de capteurs placés sur chacune de ses pinces. C'est un mini-PC Intel NUC qui se charge du contrôle général du robot, tandis qu'un micro-contrôleur Arduino s'occupe des signaux d'entrée et de sortie des capteurs. Grâce à ce matériel, il est capable de grimper l'échelle de manière totalement autonome.Cependant, les chercheurs ont tenu à préciser que la prouesse accomplie par le robot n'a été possible qu'après cinq essais, et que ce dernier n'est par ailleurs entraîné à grimper que sur cette échelle spécifique. La prochaine étape est de parvenir au même résultat sans entraînement au préalable, et sur différents types d'échelles.Aucune information n'a été fournie concernant les usages d'un tel robot, bien qu'ils puissent être multiples. On imagine facilement son utilité dans le domaine du secourisme, par exemple.