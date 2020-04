Un robot "antivirus" déployé dans un hôtel aux États-Unis

Lightstrike Germ-Zapper Robots (© Xenex)

Chambres, couloirs, restaurant, des robots aux roues baladeuses

Des procédures empruntées aux hôpitaux

Au Texas, à quelques mètres du complexe médical de Houston, trône le Westin Houston Medical Center, un luxueux hôtel 5 étoiles du groupe hôtelier Marriott International, qui a la particularité d'être le premier aux États-Unis à accueillir le Lightstrike Germ-Zapper Robots, un véritable tueur de virus qui utilise la lumière UV pour éliminer les germes partout dans l'établissement.Les deux robots, qui se baladent dans l'hôtel au rythme des allées et venues des visiteurs, se servent de la lumière UV pour désinfecter les chambres, jusqu'aux produits de bain et machines à café, que le personnel stocke ensuite dans des petits sacs plastiques, ajoutant ainsi une autre couche de protection en plus du nettoyage traditionnel.L'établissement multiplie les initiatives pour diminuer un maximum les risques de contamination, surtout en cette période de coronavirus . Outre les chambres, les couloirs de l'hôtel sont aussi désinfectés avec un nettoyant spécial, Ecolab TB, un désinfectant utilisé dans les hôpitaux. La direction a par ailleurs fait retirer tous les éléments comme étant non indispensables aux clients, comme les oreillers décoratifs et les magazines. Et ce pour les 273 chambres des lieux.Les robots de Xenex , la société derrière le robot tueur de virus, eux, se baladent un peu partout dans l'hôtel : dans les chambres, les couloirs, le hall d'accueil, le restaurant, le bar ainsi que la salle de réunion, et ce quotidiennement.Archit Sanghvi, le directeur de l'hôtel, explique que les protocoles de désinfection appliqués dans son établissement ont déjà été utilisés dans plus de 500 hôpitaux partout dans le monde. Ce dernier indique d'ailleurs queLes ampoules au xénon des robots sont entièrement confinées et protégées par du matériel externe. S'il est difficile de quantifier l'efficacité du procédé, plusieurs sociétés chinoises (de transport notamment) ont déjà accepté de se tourner vers la lumière ultraviolette pour la désinfection des véhicules.À Copenhague, deux hôtels de charme sont récemment devenus les premiers au monde à proposer au public des chambres autonettoyantes, grâce à un désinfectant durable, qui purifie l'air jusqu'à un an, en éliminant les odeurs nocives. Le monde de l'hôtellerie s'adapte, alors que celui-ci traverse une crise sans précédent.