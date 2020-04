Sans surprise, le marché automobile français est en chute libre en mars avec -72% d'immatriculations

Pixabay

Les ventes de véhicules légers divisées par quatre en mars et par trois pour le premier trimestre 2020

Malgré la chute des ventes, les véhicules électriques et hybrides accélèrent

Aucun constructeur automobile ne tire son épingle du jeu, la répartition des ventes est stable

Source : CCFA

Le syndicat français de l'automobile publie des chiffres de ventes fortement en baisse pour ce début d'année, avec une chute vertigineuse des ventes pour ce mois de mars comprenant deux semaines de confinement de la population.Aucun segment du marché automobile n'échappe à la crise sanitaire mondiale. Seulement 62 668 véhicules légers ont trouvé propriétaire au mois de mars, alors que le marché enregistrait en 2019 plus de 225 000 ventes, un chiffre assez stable ces dernières années. Ce qui engendre une forte baisse des ventes également sur l'ensemble du premier trimestre civil 2020 où l'on enregistre une chute de 34,1 % pour les trois premiers mois de l'année.Les véhicules utilitaires enregistrent quant à eux un recul de 64,8 % et les poids lourds accusent, eux, une chute de 49,3 % de leurs ventes.Néanmoins, on peut observer une modification de la répartition des ventes par énergie. En effet, entre 2019 et 2020, les véhicules électriques ont triplé leur part de marché en passant de 1,9 % à 7,1 %.Pendant le même temps, la part des véhicules à motorisation hybride , incluant les hybrides rechargeables, a plus que doublé passant de 4,9 % à 10,9 %.Si les motorisations diesel n'ont que légèrement reculé, cédant 1,3 %, c'est surtout les moteurs à essence qui ont reculé face aux nouvelles motorisations plus vertueuses en lâchant presque 10 % de parts de marché.Le groupe PSA enregistre pour le mois de mars 2020 un recul de -73,4 % avec ses marques Citroën, Peugeot, DS et Opel alors que son concurrent français, le groupe Renault , accuse une perte de -71,6 % avec Renault, Dacia et Alpine. Le cumul des groupes français affiche un recul de -72,6 % alors que les groupes automobiles étrangers enregistrent -71,8 %.Du côté des utilitaires, la répartition est assez identique. Le groupe PSA perd 68 % de ses ventes sur le mois alors que le groupe Renault recul de 68,4 %. De leur côté, les groupes étrangers affichent un recul de 58,2 %.Si la baisse est moins sensible sur les véhicules industriels, Renault Trucks enregistre un net recul sur le premier trimestre 2020 avec -28,7 % alors que les groupes étrangers enregistrent une baisse de 25,4 %. Ce qui représente pour le seul mois de mars un recul de 49,3 % des ventes.