L'Union européenne débloque 3 milliards pour la recherche sur les batteries électriques

« Un intérêt stratégique »

Vers des batteries plus propres

Ces aides seront financées par sept pays européens, dont la France. Elles font suite à une autre annonce faite en février dernier, lorsque le président français Emmanuel Macron a annoncé 700 millions d'euros pour la création d'un « Airbus des batteries » D'ici la fin du projet, prévu pour 2031, les 3,2 milliards d'euros de financements publics doivent être renforcés de 5 milliards d'euros supplémentaires en financements privés. En ce qui concerne les financements publics, l'Allemagne sera le plus gros contributeur, investissant 1,25 milliard d'euros. Le pays est suivi de la France (960 millions), l'Italie (570 millions), la Pologne (240 millions), la Belgique (80 millions), la Suède (50 millions) et la Finlande (30 millions).La vice-présidente exécutive responsable de la concurrence au sein de la Commission européenne, Margrethe Vestager, a déclaré : «». L'Allemagne et la France ont déjà annoncé un partenariat en mai dernier, dans le but de créer de l'emploi grâce au secteur des batteries. Margrethe Vestager ajoute : «».Avec la création d'emplois, le projet doit également participer à la réalisation d'un objectif de l'Union européenne : devenir d'ici 2050 le premier continent neutre en CO. Si ses émissions ont déjà baissé en 2018 par rapport à 2017, l'Europe accuserait un retard face à l'Asie. La commission a déclaré : «».17 de ces acteurs directs, dont BMW participeront au projet. Ils devront, selon la commission, développer des batteries lithium-ion «», «» et «».