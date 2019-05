La France et l'Allemagne s'attaquent ensemble à la filière des batteries, des emploi en ligne de mire

Pixabay

Deux usines en France, et des centaines d'emplois créés

Plusieurs firmes, dont PSA, seraient déjà intéressées pour intégrer le consortium

Bruno Le Maire (au centre), entouré de Peter Altmaier (à gauche) et Maros Sefcovic (à droite)

Alors que nous vous donnions cette semaine les résultats d'un rapport rendu par l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, qui place les batteries au cœur de la stratégie de transition entre le diesel et l'essence d'un côté, et l'électrique de l'autre,ont fait une importante avancée en la matière, enLors d'une conférence de presse donnée à Bercy ce jeudi 2 mai,, ministre de l'Économie, a annoncé en compagnie de son homologue allemandet du Commissaire européen à l'Énergie, unpour développer ce projet.Avec une volonté de, cette somme (1,2 milliard d'euros de subventions publiques et 4 milliards d'euros de fonds privés) devrait permettre de. Deux usines de production, l'une en France et l'autre en Allemagne, devraient suivre d'ici 2023, avec, à la clé,dans chacune d'elles.Cette filière industrielle européenne de batteries électriques, a précise Bruno Le Maire. Elle estPlusieurs entreprises auraient d'ores et déjà fait part de leur intérêt pour leur consortium. C'est le cas deet de, fabricant de batteries de haute technologie. La production de cellules de batteries reste aujourd'hui contrôlée par quelques groupes asiatiques, alors même qu'elles sont de plus en plus sollicitées avec le développement du véhicule électrique. L'Europe est prête à relever le défi. Y parvenir sera une autre paire de manches.