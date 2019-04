Bosch va produire en masse des piles pour véhicules à hydrogène

Ça gaze pour Bosch

Source : Reuters

Connu pour ses systèmes de freinage et ses autres pièces pour voitures, l'équipementierfait son entrée sur le marché de. La firme allemande a noué un partenariat ce lundi 29 avril avec le suédois Powercell Sweden, afin de produire des piles à combustible (PAC). L'objectif est de mettre sur le marchéà destination des camions, mais aussi sur les voitures. Le groupe sera chargé de développer la PEM, la membrane polymère-électrolyte.Bosch estime que les PAC à hydrogène représenteront «» d'ici 2030 et un marché de «». Nécessitant un plein d'hydrogène à haute pression, les véhicules à pile à combustible n'émettent que de l'eau.Si l'électrique semble être la solution choisie par l'automobile , le segment despassera par l'hydrogène à terme. Pour des soucis de pollution liée à la production de batterie, de temps de plein d'énergie et de poids, l'hydrogène pourrait se démocratisersur nos camions.En automobile, l'hydrogène est présent sur les Toyota Mirai et Hyundai Nexo vendues en France depuis 2018.