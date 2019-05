Les émissions de CO2 ont baissé de 2,5% dans l'UE en 2018 par rapport à 2017

2

La France, dans le peloton des bons élèves

L'Allemagne reste logiquement le pays où les émissions sont les plus importantes

Voilà une nouvelle qui ne tend qu'à conforterdans sa volonté de réduire drastiquement les émissions de COet la pollution au sens large pour la prochaine décennie. Le 8 mai, la branche statistique de l'UE rattachée à la Commission européenne a annoncé avoir relevé, en excluant les émissions issues de la combustion des déchets non-renouvelables.Avec une diminution de 9%,en 2018. Le pays des Œillets devance la Bulgarie (-8,1%), l'Irlande (-6,8%), l'Allemagne (-5,4%), les Pays-Bas (-4,6%), la Croatie (-4,3%), la Grèce (-3,6%), et l'Italie (-3,5%). La France arrive juste derrière,de ses émissions de CO2.Du côté des mauvais élèves, le bonnet d'âne revient à la Lettonie, qui a vu ses émissions de dioxyde de carbone exploser de 8,5% en 2018. Derrière, on retrouve Malte (+6,7%), l'Estonie (+4,5%), le Luxembourg (+3,7%), la Pologne (+3,5%), la Slovaquie (+2,4%), la Finlande (+1,9%) et la Lituanie (+0,6%).Pour l'heure, notons que malgré ses efforts,, avec 22,5%. C'est tout de même plus que la part de sa population dans la zone (environ 16%). Le voisin d'Outre-Rhin a donc encore du travail.Le Royaume-Uni (11,3% des parts) et, plus étonnant, la Pologne (10,3%) devance l'Italie et la France (10,0%). L'Espagne est plus loin (7,7%).