Vous installez une prise de recharge pour votre véhicule électrique ? Bonne nouvelle, le crédit d'impôt est prolongé

Le montant de ce crédit d'impôt est égal à 75 % du montant des dépenses, ce qui comprend le prix d'achat et les frais de pose. L'État plafonne l'avantage à 300 euros par système de charge et par logement si vous êtes une personne seule, et à 600 euros si vous vivez en couple et installez deux bornes de recharge.