Francis7

Quand on va d’un point à un autre de la capitale, on ne peut pas s’amuser à contourner la ZTL : si on part du nord de Paris et que l’on se rend dans le 5ème, le 6ème ou le 14ème et j’en passe, il faut bien traverser la ZTL. Et puis les gens ne savent même pas quels arrondissements ils traversent. Le trottoir d’en face peut être sur un autre arrondissement. A moins que l’on parle là des automobilistes qui fuient le périphérique et traversent Paris à cause des 50Km/h ?