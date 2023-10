Renault met le paquet sur la simulation numérique immersive, et c'est en France que ça se passe

Installé dans un hall de près de 1 400 m2 et 12 mètres de haut, le simulateur ROADS (pour Renault Operational Advanced Driving Simulator) peut accueillir dans son dôme un véhicule entier afin de permettre une immersion à 360 degrés, et une expérience mixant physique et numérique.

L'ensemble est monté sur de puissants vérins glissant sur des rails de 25 mètres sur 25 mètres, avec 90 tonnes en mouvement et des accélérations d'un G sur chaque axe, soit de quoi reproduire de la manière la plus fidèle possible le comportement de n'importe quel véhicule, et ce, dans n'importe quelle situation.