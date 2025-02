Ces radars de nouvelle génération sont, en plus d'être discrets, multifonctionnels. Ils détectent simultanément plusieurs types d'infractions, notamment les excès de vitesse et les franchissements de feu rouge. Leur polyvalence permet aux autorités d'envoyer une double amende en cas d'infraction combinée, comme passer un feu rouge en excès de vitesse, pour une note d'autant plus salée, et des points qui s'envolent.