frigolu

Soit vous vous êtes trompé, soit ce que vous dites n’a aucun sens. En Europe, notre GNSS est Galileo et non GPS. Galileo offre maintenant une meilleure précision que GPS (dont la grande précision est réservée aux militaires américains). Waze est un logiciel de navigation, il utilise la constellation du système de positionnement sur lequel est calé le téléphone, c’est à dire Galileo en Europe si le téléphone à moins de 10 ans, Glonass en Russie, GPS dans le monde entier si aucune alternative (il y en a d’autres), etc… Ce n’est pas Waze qui capte les porteuses et fournit les informations nécessaires à la trilatération. Ces informations sont les mêmes pour toutes les applications, car c’est la puce dédiée qui les capte (via des antennes, interne sur les smartphones) et les fournit.

La fiabilité du positionnement et du calcul de la vitesse dépend du nombre de satellites dont la puce capte suffisamment bien la porteuse. Globalement, sur route dégagée (sur autoroute par temps dégagé par exemple), l’indication de vitesse sur un logiciel de navigation est assez fiable et plus proche de la vitesse réelle que l’instrumentation de bord (qui est volontairement optimiste).