Les tests menés entre janvier et octobre 2022 dans sept collectivités françaises ont démontré l'efficacité du fameux radar Hydre. Le dispositif a identifié, chaque jour, entre 10 et 44 véhicules dépassant le seuil de 83 dB(A), selon les sites et leur volume de trafic. Le seuil définitif qui conduira à la verbalisation devrait se situer, lui, entre 83 et 90 dB(A).