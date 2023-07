Trop de bruit ! Bientôt, ce nouveau radar contrôlera le niveau sonore des motos

La société tente donc désormais de se faire homologuer pour une deuxième phase de tests, plus étendue sur le territoire et qui pourra cette fois-ci entraîner des amendes. Mais Bruitparif ne perd pas de temps et tente déjà de conquérir d'autres marchés. Berlin, Bruxelles, ou encore Barcelone, entre autres, ont ainsi déjà prévu de réaliser des tests similaires en 2023. La question qui se pose désormais : est-ce que Coyote et Waze arriveront à les repérer aussi vite ? Une chose est sûre : les taxis parisiens auront une chose de plus à reprocher à Anne Hidalgo.