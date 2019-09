Radar anti-bruit : plusieurs communes franciliennes veulent lutter contre la pollution sonore des véhicules

Le capteur méduse anti-bruit et ses quatre microphones (© Crédits photo : Bruitparif)

Des capteurs optiques à 360° et quatre microphones intégrés au dispositif

Visualisation de la trace acoustique générée par le passage d'une moto (© Crédits photo : Bruitparif)

Plusieurs radars vont être installés dans la région au mois de septembre

Image du logiciel expert de supervision de Bruitparif permettant d'analyser les données collectées par les capteurs « méduse » (© Crédits photo : Bruitparif)

L'association, légitimée par une directive européenne de 2002, présente à la population et aux administrations de la région Île-de-France lesliés au trafic aérien, au trafic ferroviaire ou aux activités commerciales. Mais c'est pour son étude du bruit lié à laque l'organisation fait parler d'elle ces derniers jours. Depuis 2016, Bruitparif a ainsiqui pourrait bien faire office dedans de nombreuses communes françaises à l'avenir.Pour sa seule « juridiction », l'Île-de-France,fait parler les chiffres d'une étude menée en 2016, à l'issue de laquelle 87 % des citoyens de la région s'étaient déclarés favorables à unconcernant, notamment, les. Un chiffre important qui justifie l'alerte lancée par l'en 2018, concernant les effets du bruit sur la santé, tels que les risques cardiovasculaires accrus, la fatigue, le stress, la perturbation du sommeil ou les troubles auditifs.Outre la, le capteur méduse depourrait s'avérer d'autant plus utile qu'il est. Pour cela, il est équipé d'une antenne acoustique qui embarque des, disposés en tétraèdre.Lepeut donc détecter les petits décalages temporels lors de l'arrivée du son et reconstituer plusieurs fois par seconde la direction du bruit dominant, ce qui lui permet de « voir le bruit » et, surtout, deDestiné, à terme, à, le radar pourrait commencer à sévir dès ce mois de septembre à Villeneuve-le-Roi, dans le Val-de-Marne. D'autres seront aussi installés d'ici la fin du mois. Deux sont attendus en Vallée de Chevreuse (Yvelines) et deux autres devraient être déployés au cœur même de Paris.Certaines communes, comme celle de Saint-Forget, dans les Yvelines, expérimentent le dispositif depuis le mois d'août. Cette dernière commune a autorisé l'installation d'un capteur sur une route départementale très fréquentée, engendrant une importante pollution sonore. Ces premiers tests permettent aux autorités et à Bruitparif de constituer une base de données scientifiques, qui aidera à «» et à «», précise l'association.