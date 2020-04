Tesla cherche à se passer de Google Maps pour réaliser sa propre cartographie

Lire aussi :

Et avec plus d'un million de Tesla sur les routes aujourd'hui, toutes équipées de GPS et bardées de capteurs et caméras, le projet ne semble pas si fou. D'autant plus après que le P.-D.G. de Tesla ait annoncé que l'évolution de Smart Summon serait permise par la collecte de données des véhicules Tesla en circulation.Moins de dépendance aux autres, tel serait l'adage du P.-D.G. de Tesla Motors. Par le passé, Elon Musk a déjà choisi d'évincer des partenaires importants tels que NVIDIA ou Mobileye, sur le matériel et la partie logicielle de ses voitures autonomes Tesla a ainsi développé ses propres produits en interne pour en avoir une plus grande maîtrise, et s'apprête à en faire de même pour la partie GPS. C'est du moins ce que la réponse d'Elon Musk au tweet de Third Row Tesla Podcast laisse entendre :L'ensemble des véhicules Tesla collecte déjà des milliards d'informations au quotidien, tout particulièrement ce qui concerne la conduite autonome.Au regard de son parc automobile en circulation, il ne faudrait à priori pas beaucoup de temps à Tesla pour concurrencer les 16 millions de kilomètres de rues prises en photo par les véhicules utilisés pour Google Street View.De quoi faire progresser le FSD de Tesla avec des informations collectées en temps réel par les véhicules de la marque, permettant une mise à jour rapide des conditions de circulation ou encore des places de parking disponibles, sans avoir à partager ces données avec d'autres constructeurs.