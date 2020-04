Tesla : il faudra désormais payer un abonnement mensuel pour avoir un accès Internet "Premium"

© Rédaction Turbo.fr

Source : Caradisiac

Déjà mise en place aux États-Unis depuis plusieurs mois, la facturation de la connexion Internet dans les véhicules Tesla est à présent également appliquée en France. Et si la connexion standard reste offerte, l'optionaura surement un grand succès au regard des fonctions limitées de la version basique.Avec le pack de connectivité, facturé 9,99 € par mois, Tesla offre toute la panoplie Internet bien connue des aficionados de la marque : navigation avec vue satellite, circulation en temps réel, musique et vidéo en streaming, ainsi que la navigation Web.La version standard, offerte automatiquement avec l'achat d'une Tesla, comprend uniquement la navigation. Pas de vue satellite, de circulation en temps réel ni de streaming audio donc, à moins de passer par son smartphone La bonne nouvelle concerne toutes les Tesla commandées au plus tard le 30 juin 2018, pour lesquelles l'accèsreste gratuit si l'option était déjà activée avant l'entrée en vigueur de la nouvelle politique tarifaire.La nouvelle tarification de la connectivité Internet concerne donc toutes les Tesla commercialisées depuis juillet 2018 qu'il s'agissent des Model S, Model 3 Model X ou Y.Il est à noter que Tesla offre l'accèspour une durée de 30 jours sur la version standard de la Model 3 et un an pour les Model 3 avec intérieurainsi que sur les Model S et Model X.De quoi susciter l'envie de souscrire à un abonnement Premium à la fin de l'essai par ses clients. Il sera en effet difficile de revenir à une simple navigation de base après avoir goûté à l'ensemble des fonctionnalités de l'Internet dans une Tesla.