Model S/X : Tesla déploie un mode "guépard" pour des démarrages encore plus puissants

Tesla en mode guépard

45 chevaux supplémentaires

Source : Electrek

Depuis toujours, l'industrie automobile fait l'objet d'une guerre de chiffres sans merci. Quelle voiture délivre le plus de puissance, la meilleure accélération ou la vitesse de pointe la plus élevée ? Un petit jeu auquel les constructeurs de véhicules électriques ont rapidement pris part, Tesla en première ligne. En septembre dernier, par exemple, la Model S avait tenté de battre un record sur le circuit de Nürburgring . Le fabricant américain n'hésite pas à mettre en exergue les performances de ses quatre-roues, parmi les plus véloces du marché.Et pour toujours plus marquer les esprits, la firme d'outre-Atlantique procède à de multiples mises à jour logicielles capables d'améliorer les capacités de ses engins. À l'image du mode « Cheetah » - « guépard », dans la langue de Molière - récemment implémenté dans les Model S et X Raven (les versions équipées d'un moteur à aimants permanents), comme le relaie le site spécialisé Electrek.Les équipes d'Elon Musk ont jugé bon de nommer ce mode ainsi en raison de la position du véhicule une fois l'option activée : la suspension avant du véhicule s'abaisse, lorsque l'arrière reste tel quel. Une posture similaire à celle d'un guépard en pleine session de chasse. Le fait est qu'un client Tesla a publié sur sa chaîne YouTube DragTimes une démonstration du nouveau mode en question.D'après les chiffres obtenus lors des essais, sa Tesla Model S Performance a délivré 45 chevaux de plus au moment du démarrage, en abattant ainsi le 0 à 100 km/h en 2,41 secondes au lieu de 2,47 secondes (le configurateur officiel table sur 2,6 secondes). Et ce malgré des pneumatiques classiques. Les temps observés pourraient donc se révéler meilleurs avec des pneus encore plus performants.