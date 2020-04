ID.4 : plus de détails sur le premier SUV électrique de Volkswagen

500 km d'autonomie grâce à l'aérodynamisme optimisé de l'ID.4

Un centre de gravité bas pour une meilleure tenue de route et un habitacle spacieux

Source : Engadget

Basé sur la plateforme MEB, commune à l' ID.3 , le nouveau SUV électrique de la marque allemande, digne héritier du prototype ID.Crozz, proposera différentes configurations de moteurs et de batteries pour répondre à toutes les demandes.Le constructeur de Wolfsburg a fait plancher ses équipes d'ingénierie sur l'optimisation de l'aérodynamisme de l'ID.4 afin d'obtenir des lignes les plus fluides possibles et n'opposant que la plus faible résistance à l'air afin d'augmenter l'autonomie du nouveau SUV électrique.Volkswagen annonce une autonomie jusqu'à près de 500 km suivant la configuration moteur et le pack batteries choisis. À son lancement, l'ID.4 ne sera disponible qu'en version propulsion, mais une version à quatre roues motrices sera rapidement proposée.Le moteur arrière développera 205 chevaux et la batterie devrait avoir une capacité maximale de 77 kWh tout comme l'ID.3, mais à terme d'autres capacités seront proposées aux clients à l'instar de sa petite sœur qui, elle propose des batteries de 45 et 58 kWh en plus de la 77 kWh.Pour créer une expérience de conduite dynamique, le pack batterie sera situé le plus au centre du sous-bassement du véhicule. Ainsi, le centre de gravité est, comme sur la majorité des véhicules électriques, le plus bas possible et la répartition des masses optimisée par sa position centrale.Le comportement routier du Volkswagen ID.4 est donc lui aussi optimisé, et pour parfaire l'expérience utilisateur, l'habitacle se veut très spacieux grâce à l'encombrement réduit de la transmission électrique et de la batterie de traction placée sous le plancher.Le poste de conduite sera entièrement numérisé et le conducteur contrôlera toutes les fonctions avec des commandes vocales et tactiles intuitives. Pour le moment, le groupe Volkswagen n'a pas annoncé la date de sortie ni le tarif de son nouveau crossover, il faudra patienter encore un peu pour avoir plus de détails.