Volkswagen montre l'affichage tête haute de son électrique ID.3 en vidéo

Ambiance lumineuse et affichage tête haute : l'ID.3 révolutionne le cockpit des Volkswagen

Volkswagen confirme la livraison des 30 000 précommandes de l'ID.3 dès l'été 2020

Source : Electrek

Avec un éclairage d'ambiance ajustable et l'affichage tête haute, Volkswagen tente de rattraper son retard face à la concurrence sur le marché des voitures électriques . L'ensemble des acteurs de ce marché ont vite compris que les clients attendaient en plus de la motorisation électrique, une réelle innovation en termes d'électronique embarquée. Les voitures se transforment en ordinateur roulant doté de fonctions dont la plupart étaient inconnue jusque-là dans l'automobile.La première vidéo nous révèle que la planche de bord de la nouvelle Volkswagen ID.3 se veut minimaliste : tout s'organise principalement autour de deux écrans et des quelques boutons disposés autour. Ce cockpit simplifié donne une sensation d'espace que l'on a aussi retrouvé sur une Tesla Model 3 par exemple.On découvre en outre que la signature lumineuse intérieure et extérieure aide le conducteur au quotidien. Sur la planche de bord, les bandeaux lumineux intégrés sous le pare-brise communiquent avec le GPS pour aider au guidage avec un jeu de lumière indiquant la direction à suivre.À cette signature lumineuse ingénieuse, Volkswagen ajoute un affichage tête haute évolué digne d'un jeu vidéo en renvoyant sur le pare-brise des informations nettement plus détaillées et futuristes pour la navigation GPS tel que des flèches en mouvement pour indiquer où tourner ou encore un drapeau lorsque l'on arrive à destination.Le chef des ventes du groupe allemand, Jürgen Stackman, l'a confirmé : «». Pour tenir cet engagement, la production de son nouveau modèle électrique a débuté dans son usine de Zwickau depuis la fin de l'année 2019.Ainsi, Volkswagen assure la construction des 30 000 premiers exemplaires de l'édition limitée et leur livraison simultanée à travers l'Europe à l'été 2020. Ce délai de stockage en usine permet au constructeur d'ajuster ce nouveau modèle et d'y apporter certains correctifs.Les premières ID.3 à prendre la route seront conduites par des employés de la marque afin de vérifier que le véhicule se comporte comme il se doit avant la livraison des premiers exemplaires aux clients finaux.