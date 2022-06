MG continue d'électriser l'Europe avec sa nouvelle MG Mulan et son 0-100 km/h en 4 secondes !

MG n'a pas dévoilé la moindre image de l'habitacle, et n'a pas communiqué de détails concernant la motorisation, même si on sait que cette MG Mulan sera en mesure de s'affranchir du 0 à 100 km/h en 4 secondes.

Un véhicule qui se veut « mondial », et qui sera donc bel et bien exporté jusqu'en Europe, avec une présentation prévue pour la fin de l'année. Chez nous, cette MG Mulan devrait être rebaptisée en « MG 4 ». La présentation devrait avoir lieu à Paris, et la commercialisation serait pour sa part attendue pour le premier semestre 2023. Patience donc.