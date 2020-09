L'ex-P.-D.G. de Volkswagen va être jugé pour le scandale du Dieselgate

De plus, la marque elle-même a dû s'acquitter d'une amende monstre d'un milliard d'euros, tandis que les paiements effectués par le groupe, qui comporte aussi Audi et Porsche, s'élèvent à plus de 2,5 milliards d'euros. Plusieurs dirigeants avaient déjà été accusés, mais le jugement de Martin Winterkorn est particulièrement attendu, l'Allemand ayant d'abord nié être au courant, accusant un groupe d'ingénieurs. Celui qui assurait connaître ses voitures jusqu'au simple boulon avait, en réalité, été prévenu par un mémo en interne.