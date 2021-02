Un mois après son lancement, la Tesla Model Y d'entrée de gamme ne serait déjà plus commercialisée

Après l'évocation d'un écran OLED ou miniLED, d'une prise en charge de l'Ultra HD en mode docké, d'une batterie plus généreuse, et plus globalement de performances en hausse, la Nintendo Switch Pro fait aujourd'hui l'objet d'une nouvelle rumeur : elle miserait sur le DLSS de NVIDIA pour booster ses performances. On vous explique pourquoi cette piste est plutôt crédible.