La Tesla Model Y arrive en France, et y devient la moins chère de la gamme

Bonne nouvelle pour tous les amoureux de la marque électrique américaine, puisque Tesla lance enfin en France la version « premier prix » de sa Model Y, en version Propulsion. Une version dont la livraison est prévue (pour le moment) entre décembre 2022 et février 2023, et qui se pare d'un moteur électrique et de jantes 19", en promettant une autonomie d'environ 455 km via une batterie 60 kWh.