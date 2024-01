Tesla officialise la baisse du prix du Model Y en France, en réponse à ses concurrents dans l'Hexagone

Il faut dire que Tesla doit faire face à la concurrence des marques françaises et notamment du Renault Scénic E-Tech, qui démarre à 39 990 euros ou à 46 990 euros pour la version dite « Grande autonomie ». On n'oublie pas Peugeot et la E-3008, proposée à 45 990 euros. Du côté des constructeurs étrangers, le Volkswagen ID.4 Pro 286 s'affiche à partir de 43 990 euros.