Influencé par des travaux, Waze crée une pagaille monstre et submerge une petite commune de véhicules

L'ironie du sort veut que la déviation préconisée par les autorités est censée éviter Châlons-du-Maine. Sauf que les applications Waze et Google Maps, qui prennent bien en compte les travaux, proposent à chaque fois un itinéraire plus court, qui passe par Châlons-du-Maine et la petite route de la Croix-Blanche.