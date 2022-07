Non, un logiciel open source n'est pas forcément plus sécurisé

Aujourd'hui, les composants et bibliothèques open source tiers sont présents dans l'immense majorité des programmes informatiques et des applications. Ils permettent notamment aux développeurs d'ajouter diverses fonctionnalités à ces logiciels. Cependant, il serait illusoire de considérer la pratique sans risque : en effet, Snyk et la Fondation Linux ont pu publier un rapport nommé The State of Open Source Security il y a quelques jours qui présente une dépendance et des vulnérabilités indéniables. Ce rapport, alimenté par une enquête auprès de plus de 550 développeurs et professionnels de la cybersécurité au premier trimestre 2022, permet ainsi de prendre la pleine mesure des failles liées à l'utilisation de l'open source.

Ainsi, un projet moyen de développement applicatif rencontre 49 vulnérabilités en moyenne, tandis que 80 dépendances directes à du code open source ont été relevées. D'autre part, 49 % des organisations interrogées dans le cadre de cette enquête affirment ne pas avoir de politique de sécurité open source. Le problème principal vient du fait que de nombreux développeurs logiciels assemblent du code ajoutant des composants open source déjà existants à leur code unique, ce qui crée à terme de nombreux problèmes de sécurité.