L'agence spatiale russe piratée par un groupe affilié aux Anonymous

Comme évoqué plus haut, ce piratage aurait par ailleurs permis de mettre la main sur des données émanant de l'agence spatiale russe, partagées sous la forme d'un fichier Zip par le compte YourAnonNews sur Twitter. D'après Vice, on y trouverait des formulaires remplis à la main, des PDF et des feuilles de calcul, ainsi que des descriptions de missions lunaires. On ignore toutefois si ces documents sont authentiques, précise The Verge, qui n'a pas pu s'en assurer.

Toujours hors ligne, le site piraté par v0g3lSec, affichait un message laissé par les hackers à l'intention des responsables russes de la plateforme. Un message assez peu courtois que l'on peut toujours lire sur une version archivée du site : « Heyyy Russian f***... Désolé... Cosmonautes ??... je ne sais pas quoi dire, trouvez-vous un meilleur site web au lieu de menacer les gens avec l'ISS, entendu ?? ».