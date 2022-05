Les Anonymous déclarent la cyberguerre à Killnet, un groupe de hackers pro-russes

Killnet a été à l'origine de nombreuses cyberattaques ces derniers jours à l'encontre de plusieurs pays européens.

Au début du mois de mai 2022, les hackers ont pris pour cibles plusieurs sites gouvernementaux roumains, comme celui du ministère de la Défense ou des Affaires étrangères, ainsi que 300 autres sites dont certains médias, des aéroports, des banques ou des hôpitaux. Ces attaques ont eu lieu après que la Roumanie, par la voix du président du Sénat de l'époque, Florin Cîțu, a déclaré apporter une aide militaire à l'Ukraine.

Killnet s'est également tourné vers la Moldavie et la République tchèque. Plusieurs de leurs sites institutionnels ont dû subir des attaques DDoS entre avril et mai 2022, là encore à cause de leur soutien aux dirigeants et au peuple ukrainien.