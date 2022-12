Pourquoi PornHub s'est fait bannir de YouTube ?

Cette décision n'est pas du tout du goût de PornHub. Le site pour adultes rappelle tout d'abord que sa chaîne YouTube était soumise à un contrôle d'âge et disponible uniquement pour les utilisateurs de plus de 18 ans. Aussi, l'entreprise Mind Geek, propriétaire de PornHub, conteste la publication de liens illicites depuis les commentaires de ces vidéos.

Plus largement, PornHub s'insurge contre le traitement infligé par les GAFAM à l'encontre aux plateformes pour adultes. « Malheureusement, ce n'est que le dernier exemple de discrimination à l'encontre de l'industrie pour adultes, une tendance observée dans les médias sociaux et dans toutes les autres facettes de la vie, d'autant plus que des groupes confondent de manière trompeuse le contenu consensuel pour adultes avec l'exploitation ».

Ce n'est en effet pas la première fois que les réseaux sociaux prennent des mesures contre les sites pour adultes. Instagram avait notamment supprimé le compte de PornHub pour protéger ses utilisateurs, notamment les plus jeunes, de publications affichant de la nudité ou des photos et vidéos à caractère sexuel. PornHub avait déjà vivement réagi, pointant du doigt les nombreux contenus « osés » réalisés par des influenceurs ou des anonymes et passant entre les mailles du filet.

MindGeek n'est pas non plus exempte de tout reproche, et est souvent critiquée pour sa modération défaillante, qui permet à des contenus pédopornographiques de se retrouver en ligne sur ses différents sites.