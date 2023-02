"1080p Premium" : comment Google veut jouer sur la qualité vidéo pour vendre son abonnement YouTube Premium

Sur Twitter, le youtubeur This is Tech Today rappelle que de nombreux utilisateurs passent leurs vidéos en 4K dans le seul but de profiter d'un meilleur bitrate et d'améliorer la qualité des vidéos en 1080p.

Bien des créateurs connaissent d'ailleurs l'astuce consistant à upload leurs vidéos en 1080p dans une qualité supérieure, QHD ou 4K, afin de jouir d'une meilleure compression. Cette technique permet de limiter les artefacts que l'on voit trop souvent sur YouTube, surtout lors de séquences de gameplay rapides dans les parties de jeu vidéo.

Sur appareil mobile, YouTube propose de changer la qualité d'une vidéo entre Automatique (l'option recommandée et activée par défaut), Haute qualité et Économiseur de données. Il faut sélectionner les paramètres avancés pour définir la qualité précise visée (720p, 1080p, 1440p, 4K…). On ne sait pas encore si le 1080p Premium sera activé par défaut pour les abonnés YouTube Premium ou s'ils devront faire un tour dans les options d'affichage pour l'activer.