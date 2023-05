YouTube : de la pub imposée sur téléviseur, mais vraiment imposée hein, à moins que...

Lors de son événement, le géant américain a tenu à rappeler à quel point de plus en plus de personnes passaient désormais par leur téléviseur pour regarder YouTube. À l'instar des services de streaming tels que Netflix ou Dsiney+, pourquoi ne pourriez-vous pas regarder vos vidéos YouTube depuis votre canapé, après tout ? Quoi qu'il en soit, vous devrez (malheureusement) faire avec la situation et subir des publicités de 30 secondes sans pouvoir les passer. En revanche, pour vous rassurer, ces dernières ne cibleront que 5 % des contenus YouTube les plus populaires, comme nous le rapporte le site The Verge.