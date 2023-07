Selon Elon Musk, il sera bientôt possible de publier des articles directement sur Twitter

L'année dernière, Twitter a lancé Twitter Notes, une fonctionnalité qui permettait aux utilisateurs de diffuser des articles directement sur le réseau social. Disponible à titre expérimental pour une poignée de personnes aux États-Unis, au Canada, au Ghana et au Royaume-Uni, l'outil était accessible sur un nouvel onglet, et tout le monde pouvait consulter les publications des auteurs sur leur profil Twitter.

Notes devait supporter la mise en forme du texte et l'ajout d'images, de vidéos, de GIF et de liens, comme n'importe quel autre éditeur de texte. Tel que celui qui nous permet d'éditer l'article que vous lisez actuellement. L'entreprise était allée encore plus loin en rendant possible l'intégration de tweets, créant ainsi une sorte d'écosystème interne complet, permettant aux utilisateurs de se passer de blogs ou de toute autre plateforme de publication d'articles.

Cependant, l'arrivée d'Elon Musk a tout fait capoter. Après son rachat de Twitter pour 44 milliards de dollars (on ne le dira jamais assez), plusieurs projets de l'entreprise ont été mis de côté, dont Notes. Ainsi, face à l'intensité de l'actualité autour du réseau social, personne n'a vraiment entendu parler de cet outil pendant plusieurs mois. Jusqu'à hier.