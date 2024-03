Elon Musk devrait lancer une appli X concurrente de YouTube cette semaine

Disons-le, ces dernières semaines ont été plutôt mouvementées du côté de X.com (ex Twitter). Depuis le rachat de la plateforme par Elon Musk, et les diverses transformations apportées par ce dernier quelques mois plus tard (changement de nom, de logo, etc.), celle-ci n'a cessé d'accueillir de nouvelles fonctionnalités. Parmi les plus récentes, il y a notamment la possibilité de passer des appels audio et vidéo. Mais les ambitions d'Elon Musk avec « X » ne se limiteraient visiblement pas au réseau social. Eh oui, le multimilliardaire rêverait à présent d'aborder un autre segment : celui des plateformes d'hébergement de vidéos en ligne.