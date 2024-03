Préparez-vous à découvrir de nouveaux et très (trop ?) longs articles sur X.com (Twitter)

Rappelons que Twitter avait commencé à travailler sur des messages plus longs bien avant le rachat de l'entreprise par Elon Musk. On se souvent ainsi de « Notes » en 2022, avec la ferme intention d'attirer alors des rédacteurs de bulletins d'information et d'autres créateurs sur le service.

De cette manière, les créateurs sont invités à proposer l'intégralité de leur contenu directement sur X.com, sans avoir à rediriger leurs abonnés vers un site ou une application externe. Récemment, c'est le youtubeur Mr Beast qui postait sa première vidéo native, en intégralité, sur le réseau d'Elon Musk.