X;com (ex-Twitter) : vous allez pouvoir lancer des appels audio et vidéo sans mettre la main à la poche

Les abonnés payants de X.com ont accès depuis l'année dernière à une nouvelle fonctionnalité qui leur permet de passer des appels audio et vidéo. Une option intéressante, mais seulement si elle offre la possibilité de joindre le plus de monde possible, et donc, une majorité d'utilisateurs non payants. C'est ce que semble s'être dite la direction de la plateforme, qui déploie un changement majeur à ce niveau.