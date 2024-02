Seriez-vous prêts, comme Elon Musk, à laisser tomber vos 06 au profit d'applications pour passer vos appels ?

Sur son réseau social, l'homme d'affaires a en effet promis d'abandonner purement et simplement son numéro de téléphone, et les fonctions traditionnelles qui vont avec, pour ne plus utiliser que X.com (anciennement Twitter) en guise de mode de communication.

« Dans quelques mois, je supprimerai mon numéro de téléphone et n'utiliserai plus que X.com pour les messages texte et les appels audio/vidéo », a-t-il indiqué sur la plateforme le 9 février dernier. Une promesse qui va dans le sens d'un projet au long cours du milliardaire : faire de X.com une « Super App » similaire à WeChat, véritable application à tout faire en Chine.