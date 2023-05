Twitter : vous pouvez désormais héberger des vidéos de 2 heures, à une condition !

Et si Twitter devenait le nouveau YouTube ? Une hypothèse ridicule au premier abord, mais qui pourtant peut s'appuyer sur un élément tangible : la possibilité de mettre en ligne des vidéos de plus en plus longues. Car l'oiseau bleu permet déjà depuis le mois de décembre dernier de poster des vidéos d'une heure.

Une limite qui tient déjà de l'obsolète, avec une nouvelle annonce signée Elon Musk. Le milliardaire, propriétaire des murs, vient en effet d'indiquer sur son compte que la plateforme allait dorénavant pouvoir accueillir des vidéos de 2 heures et pesant au maximum 8 gigaoctets. Une exclusivité une fois encore réservée aux abonnés de Twitter Blue, le reste de la foule étant toujours cantonné à la limite des 2 minutes et 20 secondes.