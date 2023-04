Sony va-t-elle offrir de l'IA aux futurs Raspberry Pi ?

Voici les propos de Terushi Shimizu, président et chef de la direction de Sony Semiconductor Solutions Corporation, qui nous sont rapportés par le site Engadget : « Nous sommes très heureux de nous associer à Raspberry Pi Ltd. pour apporter notre plateforme AITRIOS, qui prend en charge le développement de solutions uniques et diverses utilisant nos appareils d'intelligence artificielle de pointe, à la communauté des utilisateurs et des développeurs de Raspberry Pi, et pour fournir une solution unique expérience de développement. »