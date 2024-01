OpenAI, Amazon, Google ? Même pas peur pour Intel, qui crée carrément sa propre société d'intelligence artificielle générative

On connaît très bien Intel pour son expertise en CPU (dont la dernière génération vient d'être enfin officialisée) et un peu plus récemment pour son travail sur ses GPU Intel ARC. En revanche, l'entreprise était un peu plus timide concernant le développement d'un modèle d'IA. Cela fait désormais partie du passé, car Intel vient de créer Articul8 AI Inc. en collaboration avec DigitalBridge Group, Inc. Une démarche qui vise avant tout à offrir une plateforme logicielle d'intelligence artificielle entièrement sécurisée et optimisée pour les entreprises.