Comment Intel veut doper l'autonomie de votre PC portable grâce à l'intelligence artificielle

Cette nouvelle architecture donnera un nouveau souffle aux Meteor Lake et les rendra en quelque sorte plus « intelligents ». Ainsi, ils auront la possibilité de gérer de manière plus précise les transitions entre une utilisation intensive et une utilisation plus modérée. L'IA se chargera de déterminer le moment optimal pour que le CPU bascule d'un état à l'autre, ce qui impactera positivement la consommation d'énergie. Ce fonctionnement est nommé Dynamic Voltage and Frequency Scaling et sera même capable de prévoir l'usage du CPU avant qu'il soit réellement sollicité.