Intelligence artificielle générative : Meta (Facebook) et Simplon offrent 30 000 formations gratuites aux Français

Vous avez envie de vous former à l'IA sans dépenser d'argent ? Cela tombe bien, car Meta et Simplon s'unissent pour accélérer la démocratisation de l'inquiétante mais prometteuse intelligence artificielle générative en France. Les deux acteurs ont annoncé, dimanche 11 février, le lancement d'une initiative baptisée « Ateliers d'initiation IA » qui vise à former, d'ici la fin de l'année 2024, plus de 30 000 personnes dans le pays, sur les concepts fondamentaux de l'IA générative. La formation est gratuite et ne nécessite aucun prérequis.