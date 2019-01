IA : la France s'équipe d'un supercalculateur, l'un des plus puissants du continent

Le supercalculateur livré mi-2019

Un investissement de 25 millions d'euros

Mardi, laest devenue propriétaire d'un supercalculateur aux propriétés assez monstrueuses.L'équipement, qui représente l'équivalent de 15 000 ordinateurs, est doté d'une, soit 14 millions de milliards d'opérations par seconde. Par cette « seule » acquisition, la France vient de doubler sa capacité de calcul, et pourra davantage se mettreLe supercalculateur, commandé par le Grand Équipement National de Calcul Intensif (Genci) avec le concours du ministère de la Recherche, du CNRS, du CEA et de l'Inria, et qui sera, permet à la France de remplacer un précédent modèle moins puissant. Il doit constituer un outil majeur pour l'étude des matériaux, les simulations de changement climatique ou bien la biologie, et contribuer aux travaux des chercheurs en intelligence artificielle, qui veulent donner aux ordinateurs la capacité d'apprendre à partir de données.Pour Antoine Petit, président du CNRS, ce superordinateur est. Le supercalculateur le plus important du Genci, fourni par le géant français Atos, ne dépasse pas les 9,4 pétaflops par seconde.Le Genci a dû consentir à un investissement très important pour faire acquisition de son nouveau « jouet », baptisé HPC-IA : son coût grimpe à 25 millions d'euros. La machine sera installée au centre de calcul IDRIS du CNRS, en région parisienne. Il pourrait être accessible, sur projet, dès le mois de septembre prochain.