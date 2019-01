CES 2019 - Intel Nervana : un nouveau processeur dédié à l'IA avec un TDP de plus de 100W !

Des processeurs dédiés au deep learning



La présentation des NNP par Intel. © Wccftech

Un partenariat déjà noué avec Facebook

À l'occasion duqui s'est ouvert aujourd'hui à Las Vegas,a annoncé une nouvelle gamme de processeurs baptisés NNP, pourCette nouvelle famille de processeurs, qui devrait arriver dans le courant de l'année, se destinera exclusivement aux entreprises oeuvrant dans le domaine de l'. Aussi à la différence des Core ou des Xeon qui font le coeur de métier d'Intel, le fondeur s'apprête à mettre sur le marché son premier ASIC pour venir titiller un certain Nvidia en la matière.Pour l'heure, de nombreux détails manquent pour se faire une réelle idée de ce que pourront donner les NNP d'Intel. Tout juste sait-on que le constructeur travaille sur plusieurs itérations en simultané, que ces plates-formes n'intègrent pas de mémoire cache, et qu'elles serontNiveau puissance, il faut donc s'attendre à un bond impressionnant de la part d'Intel car, comme rapporte Wccftech , les NNP d'Intel disposeront d'un TDP supérieur ou au moins égal à 100 Watts.Comme un appel du pied à toutes ces entreprises de la tech travaillant sur l'intelligence artificielle et le deep learning, Intel a annoncé durant sa conférence avoir d'ores et déjà noué un partenariat avec, dont les ingénieurs ont d'ailleurs contribué à la création des NNP.a déclaré Brian Krzanich, PDG d'Intel lors de sa présentation.".2019, l'année où Intel redressera la barre ? Pour l'heure en tout cas tous les signaux semblent au vert.