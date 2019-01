TrailGuard : la caméra intelligente d'Intel dédiée à la protection de la faune africaine

Repérer la présence de braconniers avant qu'ils ne sévissent

Un déploiement rapide en Afrique

Source : Engadget

Ce n'est pas la première fois que la technologie va être utilisée pour lutter contre les braconniers. Mais jusqu'à présent, les caméras employées envoyaient une alerte au moindre mouvement considéré comme suspect, ce qui engendrait un grand nombre de faux positifs.La nouvelle caméra développée, nommée, s'appuie sur le système de vision artificielle créé par Intel. L'appareil peut ainsi repérer rapidement les mouvements inhabituels, et surtout identifier s'ils ont été causés par des animaux, par des êtres humains ou par des véhicules. Par conséquent, les agents de sécurité pourront être mobilisés uniquement en cas de besoin, et avant que les braconniers ne s'attaquent aux espèces menacées.Autre avantage du système : son autonomie. Le fait de n'émettre des alertes qu'aux moments opportuns contribue à allonger la durée de fonctionnement sur batterie. En l'occurrence, avec une seule charge, TrailGuard peut opérer durant environ un an et demi.Les progrès techniques récents ont permis de réduire considérablement la taille du dispositif. La nouvelle caméra affiche ainsi des dimensions équivalentes à celle d'un crayon, ce qui la rend plus difficile à détecter par les braconniers.Les réserves naturelles africaine, les plus touchées par ce phénomène, devraient être les premières à bénéficier de cette innovation. Pour cela, l'ONG, qui œuvre notamment pour la préservation de la biodiversité, collabore avec la National Geographic Society et la fondation Leonardo DiCaprio, afin de déployer les caméras intelligentes au sein d'une centaine de parcs du continent - avant d'étendre leur mise en œuvre à d'autres territoires renfermant des espèces en voie d'extinction, à commencer par l'Asie du Sud-Est et l'Amérique du Sud.