Intelligence artificielle : les prédictions de 5 experts pour 2019

La hype autour de l'intelligence artificielle va se calmer

Au lieu de remplacer les humains, l'IA va s'en rapprocher

Travaillant dans des entreprises exploitant l'intelligence artificielle, ces cinq spécialistes ont livré leur analyse à The Next Web sur l'évolution de cette technologie pour l'année à venir.Tout d'abord, Etienne Manderscheid, responsable de l'IA au sein de la startup Dialpad, se concentre sur les. D'après lui, si Google Duplex a beaucoup fait parler en 2018, les agents conversationnels de ce type resteront cantonnés à des domaines restreints en 2019.Par ailleurs, pour Eyal Gura, cofondateur de la startup Zebra-Med, offrant une solution d'IA dans le domaine médical, 2019 permettra de séparer le bon grain de l'ivraie dans l'intelligence artificielle. Ainsi, «» seront mises de côté, au profit de celles qui développent réellement des technologies innovantes.Dans le même ordre d'idées, pour Michele Goetz, de l'entreprise de prédictions Forrester, les sociétés ont dépassé le stade du mot à la mode et ont désormais compris ce que l'IA pouvait et ne pouvait pas faire. Elles vont ainsi «», en se concentrant notamment sur l'exploitation des données.D'après Dan Sommer, directeur chez Qlik, c'est également dans ce domaine que l'IA pourra aider de nombreux salariés en 2019. La technologie servira en effet à analyser des données «». En ce sens, «» et «».Enfin, selon Rana el Kaliouby, CEO d'Affectiva, qui développe un logiciel capable de reconnaître les émotions humaines, 2019 verra l'instauration «». Et ce dernier reposera sur une confiance réciproque : «». Pour cela, l'IA devra être capable de réagir en fonction des émotions humaines, et sera ainsi «».