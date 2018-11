Google déploie enfin, et très progressivement, son IA Duplex

Un nombre restreint d'utilisateurs et d'utilisations

Une façon simple de décrocher une réservation

En mai dernier, Google avait fait forte impression avec son intelligence artificielle en mesure d'appeler votre coiffeur elle-même pour vous prendre rendez-vous. Cette technologie, baptisée, va prononcer ses premiers mots dans la vie réelle.Pour ce premier lancement, seul un petit nombre de personnes pourront profiter de cet assistant. D'après les informations livrées par la firme à VentureBeat , le déploiement s'adressera d'abord à un «» d'utilisateurs possédant un smartphone Pixel, et pour un choix restreint de villes. Ces dernières n'ont pas été précisées, mais il y a tout lieu de penser qu'il s'agira de villes américaines telles que New York, San Francisco, ou encore Atlanta.De plus, les compétences de Duplex restent pour l'instant limitées à la. Et encore, pas tous les établissements. L'intelligence artificielle demeure en effet impuissante face à des lieux privilégiant les réservations en ligne, ou à ceux ayant indiqué ne pas vouloir recevoir ce type d'appels. Quoi qu'il en soit, même si vous faites partie des heureux élus, vous ne pourrez pas encore vous servir de l'assistant pour prendre rendez-vous chez le coiffeur.Pour procéder à une réservation, le principe est très simple. Vous indiquez à Duplex le restaurant où vous prévoyez de vous régaler, et ce dernier vous pose les questions d'usage : nombre de personnes, date et heure de la réservation, et même créneau de secours au cas où l'horaire souhaité ne serait pas disponible. Puis, l'IA procède à l'appel téléphonique et vous fait ensuite part du résultat obtenu. En cas de non-réponse, Duplex est également capable de prévoir un rappel ultérieur.Le service vous propose également un récapitulatif de l'ensemble de vos rendez-vous. Sur cet écran, vous pouvez facilement choisir d'une réservation, mais sans dépasser une certaine limite, pour éviter les abus.Pour l'heure, Duplex ne concerne donc qu'une poignée d'utilisateurs, de Google Pixel uniquement. Mais certaines réponses laissent entendre que la technologie pourrait ensuite se raccrocher à d'autres smartphones Android. Un espoir pour tous ceux qui souffrent d'angoisses à l'idée de passer un coup de fil.