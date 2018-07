Et si les centres d’appels s’équipaient de Google Duplex ?

Des entreprises testeraient déjà Google Duplex

Modifié le 06/07/2018 à 16h04

L'assistant Google ne cesse de se perfectionner. A tel point qu'il y a quelques mois, la firme dea fait une démonstration de la technologie nommée, capable de comprendre des phrases complexes, un discours rapide et de longues remarques. En somme,peut soutenir une conversation téléphonique, comme un grand, sans aucune intervention humaine. Cette technologie serait alors du pain béni pour les centres appels, qui pourraient la mettre à profit. Mais du côté de Google, on affirme se concentrer sur les consommateurs uniquement.Duplex est la nouvelle grande innovation de l'assistant Google. Et cette dernière serait, vous l'avez compris, très convoitée. Selon le média californien The Information, certaines grandes entreprises, bluffées par Duplex, ont lancé des tests de l'intelligence artificielle pour leurs centres d'appels. Mais là n'est pourtant pas le but premier de Duplex, que Google réserve avant tout aux consommateurs lambda. Et le géant du numérique a été contraint de s'exprimer là-dessus, pour éteindre les premières braises de l'incendie.Google a ainsi affirmé sa volonté de concentrer «» ses efforts sur les usages des consommateurs, et de ne pas travailler sur le test d'un déploiement en entreprise.Une partie de poker menteur est peut-être bien en train de se jouer. L'arrivée - hypothétique - dedans les centres d'appels pourrait permettre à certaines d'entre eux de mieux repositionner leurs salariés dans leurs tâches, de réaliser d'importantes économies, ou, dans le pire des cas, de licencier à tour de bras, ne conservant qu'un service minimum.